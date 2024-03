A princesa de Gales está afastada da vida pública há já dois meses, mas com muito com que se preocupar. Da sua saúde à família, sem esquecer as necessidades da casa real e também a especulação que cresceu de forma exponencial à sua volta ao longo dos últimos dias. No entanto, haverá espaço para mais um problema na vida de Kate: o seu tio Gary Goldsmith é um dos participantes de uma nova edição de Big Brother Celebridades.

Gary Goldsmith tem 58 anos e é o irmão mais novo de Carole Middleton, a mãe de Kate, de quem tem uma diferença de 10 anos. É também um dos participantes desta nova edição do reality show que estreou esta segunda-feira e juntam-se a ele outras figuras conhecidas do público britânico como Sharon Osbourne, e participantes de programas de televisão. O Telegraph escreve que Gary “entrou numa das poucas residências quase sob tanto escrutínio como os palácios de Buckingham e Kensington”.

Segundo o jornal britânico, Goldsmith terá “deixado claro que irá falar sobre tudo e mais alguma coisa” enquanto estiver no programa. Parece que o tio Gary só tem coisas boas a dizer sobre Kate, já sobre Harry e Meghan nem tanto e falou sobre o tema em entrevista ao jornal The Sun. O concorrente criticou os duques de Sussex por terem “gozado” com Kate e acusou Harry de “puxar o tapete à família”. “Penso que toda a gente sentiu o mesmo em relação a quanto gostávamos do Harry e depois puxar o tapete à família pareceu simplesmente inapropriado, especialmente o que estava a acontecer com a Rainha. Eu achei que era totalmente desnecessário”, disse Gary Goldsmith.“Fiquei bastante irritado por terem gozado com a minha linda sobrinha que não podia dizer nada para se defender”, acrescentou ainda e defendeu que a sua família não é racista.

[Já saiu o segundo episódio de “Operação Papagaio” , o novo podcast plus do Observador com o plano mais louco para derrubar Salazar e que esteve escondido nos arquivos da PIDE 64 anos. Pode ouvir o primeiro episódio aqui]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Tio da futura rainha do nosso país, Catherine Middleton, a atual princesa de Gales”, assim se apresentou Gary ao público no reality show dizendo que a sua sobrinha “é simplesmente perfeita”, segundo descreve a Tatler. O tio Gary diz ainda que a sobrinha “é linda por fora e ainda mais bonita por dentro e é realmente uma mãe dedicada… por isso da forma como a monarquia se está a mover, é centrada na família.” Os pais da princesa de Gales não terão ficado nada satisfeitos com a entrada de Gary no programa e ter-lhe-ão mesmo dado um sermão. O concorrente diz que falou com a irmã e que não quer fazer nada que aumente o stress de Kate nesta altura. A entrada de Gary no reality show acontece no mesmo dia em que uma fotografia de Kate com a mãe percorreu o mundo como a primeira imagem da princesa de Gales desde o dia de Natal.

Cada aparição pública de Goldsmith é uma incógnita, talvez por isso tanto seja apelidado de “ovelha negra” da família como “King of fun” (rei da diversão), como parece que o próprio prefere. O jovem Goldsmith sempre teve um espírito empreendedor e começou a sua carreira profissional na área de IT (information technology), depois para a área de recrutamento e eventualmente juntaria as duas e fundaria uma empresa de recrutamento IT, a Computer Futures, que entrou na bolsa e lhe rendeu uma fortuna. Segundo o Telegraph, a dada altura Gary avaliava-se a si próprio em 30 milhões de libras (mais de 35 milhões de euros).

O tio de Kate já foi casado quatro vezes. A mais recente foi com Julie-Ann Brown. Os dois conheceram-se quando passeavam os respetivos cães em Regent’s Park. Em 2017, Gary foi detido, acusado de agressão por lhe ter dado um soco durante uma discussão e foi condenado a uma multa de cinco mil libras (mais de 5.800 euros), a serviço comunitário e a reabilitação, mas viriam a reconciliar-se no ano seguinte. Gary Goldsmith tem as suas iniciais tatuadas num ombro e mais um fecho em zip em vermelho num pé. E num restaurante do Soho famoso por ter nas mesas um botão para pedir champanhe, o empresário tornou-se um cliente tão regular que deram o seu nome GG a uma bebida, vodka com limonada rosa, revela o Telegraph.

Já teve um iate com o nome de Episode One e uma villa em Ibiza, com o nome Maison Bang-Bang, com campo de ténis e piscina e com um muro onde se podia ler “It’s Gary’s world, just live in it”. William e Kate terão desfrutado da casa em 2006, anos antes de se casarem e foi no alpendre que Gary diz ter ensinado o casal a fazer de DJ. Foi também lá que, em 2009, Gary foi apanhado numa operação de um tabloide em que oferecia drogas e dizia como chamar prostitutas locais a jornalistas disfarçados. Gary diz ter tido o seu “annus horribilis”. Em 2015 a villa foi para o mercado, mas não encontrou comprador.

Tudo terá sido perdoado até 2011, já que o tio Gary foi convidado para os casamentos das sobrinhas, tanto o de Kate com o príncipe William nesse ano, como o de Pippa com James Matthews em 2017.

Atualmente Gary Goldsmith tem um podcast que pode ser ouvido no Youtube, chama-se “Pints of view” e consiste em entrevistas a pessoas de diferentes áreas que o próprio conhece. Na descrição do projeto, ele descreve-se como “socialite, diretor não executivo muito requisitado, lenda do recrutamento e tipo simpático”.

“Quando fiz 50 anos decidi que não vou dizer que não a nada e que vou aproveitar a vida por inteiro”, disse no Big Brother. O momento para a família real não é o melhor, resta saber se o tio Gary o vai piorar ou animar.