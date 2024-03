A falta que faz um Otávio: Al Nassr sofre segunda derrota seguida e pode ficar a 12 pontos do Al Hilal de Jesus

Por fim, o 122.º aniversário do Real Madrid. De forma natural, Cristiano Ronaldo recorreu esta quarta-feira às redes sociais para dar os parabéns ao clube que representou durante quase uma década — e motivou um comentário especial. Carlos Alcaraz, tenista espanhol que é um confesso adepto dos merengues, comentou a publicação do jogador português com uma brincadeira onde referia que não tinha “uma lágrima”, mas sim que “algo lhe tinha entrado para o olho”.

Era neste contexto que Ronaldo era naturalmente titular esta quinta-feira e na receção do Al Nassr ao Al Raed que se seguia à derrota da equipa de Luís Castro nos Emirados Árabes Unidos, contra o Al Ain, nos quartos de final da Liga dos Campeões asiática. Otávio começou por ser dado como presente no onze inicial, mas antes do apito inicial as redes sociais oficiais do Al Nassr indicaram que o internacional português iria “ficar a descansar”. Do outro lado, na equipa do croata Igor Jovićević, destacava-se a presença do ex-FC Porto Loum e do guarda-redes português André Moreira.

O Al Raed abriu o marcador ainda dentro dos 20 minutos iniciais, com El Berkaoui a bater David Ospina na sequência de uma assistência de Júlio Tavares (18′). A reação do Al Nassr pouco ou nada demorou e, ainda antes da meia-hora, Yahya aproveitou uma recarga após remate ao poste de Ronaldo para empatar a partida (24′).

Cristiano’s incredible attempt hits the post before Ayman taps it in!pic.twitter.com/fSyrOcElIr — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) March 7, 2024

Logo no início da segunda parte, o Al Raed voltou a colocar-se em vantagem através de Mohamed Fouzair, que apareceu completamente sozinho ao segundo poste a responder a um passe de Amir Sayoud. Ronaldo teve duas oportunidades quase consecutivas, com um cabeceamento por cima (56′) e um remate ao lado (56′) e voltou a desperdiçar uma enorme ocasião já dentro dos últimos 25 minutos (68′).

A ausência de Otávio fez-se sentir e o Al Nassr apresentou uma exibição completamente desinspirada, acabando por conceder o terceiro golo do Al Raed, por Sayoud, já perto do apito final (87′) e antes de Ronaldo acertar em cheio na trave de livre direto (90+2′). No fim, a equipa de Luís Castro sofreu a segunda derrota consecutiva, somou o terceiro jogo seguido sem ganhar e deixou o título praticamente entregue ao Al Hilal de Jorge Jesus, que pode ficar com 12 pontos de vantagem na liderança se vencer o Al Riyadh esta sexta-feira.