A freguesia de Amora, no concelho do Seixal, vai ter a partir de segunda-feira um balneário social, uma resposta direcionada para pessoas carenciadas permitindo que tenham acesso a um local para assegurar os cuidados básicos de higiene.

Segundo a Junta de Freguesia de Amora, o balneário social está localizado na área do Ringue do Roque, na zona do Fogueteiro, e funcionará nas instalações de apoio ao polidesportivo que foram sujeitas a uma intervenção que contemplou a limpeza e pintura de azulejos e paredes, melhoramento da zona de duche e sanitária e criação de área de armazenamento de produtos básicos de higiene.

Entre os serviços a disponibilizar estarão um duche quente, instalações sanitárias e área de vestiário com disponibilização de atoalhados, produtos para a higiene e muda de roupa.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Amora, esta inclusão é particularmente significativa visando atender às necessidades básicas dos membros mais carenciados da comunidade, garantindo que tenham acesso a condições dignas de vida.

“Vivemos uma crise com “nuances” particulares que tem levado a que muitas famílias, com trabalhos condignos, não consigam pagar serviços elementares, como água e luz e, em alguns casos, até rendas. A Junta de Freguesia enquanto organismo de proximidade tem sido ponto de socorro de muitos fregueses com preocupações socioeconómicos diversas e esta foi uma das respostas que conseguimos dar a quem nos procura“, explica Nelson Ramos.

O acesso ao espaço vai estar condicionado a pessoas com ficha de sinalização, a qual será disponibilizada mediante análise individual das situações que cheguem à assistente social da Junta de Freguesia de Amora.

O balneário social vai funcionar à segunda-feira, entre as 14h00 e as 16h00, e à sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h00.

A Junta de Freguesia de Amora adianta que para garantir apoio, segurança e bom uso das instalações, o espaço contará com a presença de um funcionário da autarquia nos dias de funcionamento.