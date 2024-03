Praça

Hub Criativo do Beato, Rua da Manutenção 71, 1900-500 Lisboa. Todos os sábados e domingos das 11h às 15h. Brunch a 30€ por adulto e a 15€ para crianças dos 5 as 12 anos. Workshops gratuitos.

Para relaxar da agitação da semana: panquecas, tostas, ovos e toda uma seleção de produtos regionais e biológicos são algumas das sugestões presentes na “Grande mesa da Praça”, o coração do novo brunch da Praça. Para além de padaria, pastelaria, mercearia, garrafeira e queijaria, este espaço do Hub Criativo do Beato é agora também palco para esta refeição que tanto chama pelo fim de semana. Em formato buffet, este brunch faz jus ao conceito da Praça, mantendo-se fiel à qualidade dos produtos regionais, provenientes de pequenos e médios produtores nacionais — há queijo e enchidos, pão de fabrico artesanal, compotas, azeites, granola caseira e fruta da época. E porque o brunch da Praça se apresenta como um momento de relaxamento dos dias atarefados da semana, há workshops para entreter os mais novos: o próximo, dia 10 de março, tem o tema “uma flor especial para as mulheres” e convida as crianças a fazer flores em papel craft como celebração do Dia da Mulher.

Makeup School

Perfumes & Companhia, todas as lojas em qualquer ponto do país. Até 11 de março. Serviço gratuito.

Para recriar um look de Kylie Jenner: as lojas Perfumes & Companhia voltaram a receber a Makeup School para uma edição focada nas tendências atuais de maquilhagem. Assim, até dia 11 de março, é possível marcar uma sessão gratuita com uma makeup artist e aprender um conjunto de truques e dicas para fazer uma maquilhagem como as de Hailey Bieber ou Kylie Jenner. Entre as tendências estão: pele radiante, eyeliner arrojado, sombra cintilante ou ombré lips. Para além da sessão, os clientes podem adquirir produtos de maquilhagem com até 30% de desconto.

Vila Vita Parc

R. Anneliese Pohl, 8400-450 Porches. Sexta-feira às 19h00. Jantar a 200€ por pessoa. Reservas através do mail fb@vilavitaparc.com ou online.

Para jantar no Dia da Mulher: é numa cave a 8 metros de profundidade que o Vila Vita Parc vai organizar uma noite de celebração do poder feminino. Não fosse este um jantar do Dia da Mulher, há duas mulheres protagonistas: encarregue da carta, Isaulinda Pires desenhou cinco momentos que começam com air-baguette com pata negra e tartelete de caranguejo, continuam com vieira com couve-flor assada e baunilha e terminam com uma Rosa de laranja. A casar com o menu, a enóloga Anna Jørgensen elegeu um conjunto de vinhos Cortes de Cima, inspirados na essência feminina. O evento terá apenas 16 lugares e acontecerá na Cave de Vinhos do resort, onde os tijolos de barro guardam uma coleção de 11 mil garrafas.

“DENSO”

Ferro Bar, R. da Madeira 84, 4000-427 Porto. Dia 9 de março.

Para conhecer e ouvir um novo álbum: depois do lançamento dos singles “VAPOR” e “PROFUNDA”, os Galgo preparam-se para apresentar oficialmente o seu novo álbum, “DENSO”. O concerto vai ter lugar no Ferro Bar, no Porto, no dia 9, e vem mostrar como o novo trabalho da banda lisboeta define a sua nova abordagem e sonoridade estética através de estados físicos e não físicos. Quanto ao nome, apesar da semelhança com a palavra “dance”, vem torná-la mais pesada. “DENSO” apresenta-se assim como uma dança pesada e abrasiva, mas sensível.

Alma

R. Anchieta 15, 1200-224 Lisboa. Dias 8 e 9 de março.

Para brindar às mulheres com mulheres: o início da semana já lá vai mas esta iniciativa continua. Desde terça-feira, dia 5, que o Alma, do chef Henrique Sá Pessoa, tem recebido por dia uma sommelier convidada que traz consigo não só a paixão pelo vinho mas também o expertise que promete enriquecer a experiência gastronómica deste restaurante estrelado. A iniciativa tem como foco o Dia da Mulher e continua esta sexta-feira e sábado com Priscila Haddad, uma referência nacional e sommelier do WOW, no Porto, e com Maria Miranda, da equipa do Rocco, recentemente premiada na Revista de Vinhos na categoria de Serviço de Vinhos do Ano.

Food Love Fest

Quatro restaurantes em Estremoz e Alter do Chão. Dias 8 e 9 de março. Reservas devem ser feitas diretamente com cada restaurante.

Para abraçar a gastronomia alentejana: durante todo o mês de março, o Alentejo vai ser o palco do Food Love Fest, o festival gastronómico que conta com mais de 50 chefs portugueses que vêm homenagear os paladares alentejanos com jantares e almoços em 17 restaurantes de 12 localidades. Esta festa arrancou dia 1, com um serão no Tua Madre e no Origens, em Évora, e continua mês adentro com Estremoz e Alter do Chão na mira. É nestas duas localidades que os próximos jantares vão ter lugar: na sexta-feira, Filipe Bilro recebe Margarida Cabaço e Guilherme Charão no restaurante Larau, enquanto que, na mesma cidade, Michelle Marques prepara um jantar a seis mãos com Ana Moura e Angélica Salvador na Mercearia Gadanha. Já no sábado, os jantares dividem-se entre Alter do Chão, com Filipe Ramalho, Alana Mostachio e Gonçalo Queiroz no Pátio Real, e Estremoz, com Ruben Tridade Santos, Leopoldo Calhau e José Júlio Vintém na Casa do Gadanha.

“ABRAÇA-ME!”

Colégio Luso-Francês, Rua do Amial 442, 4200-055 Porto. Dia 8 de março às 21h30. Bilhete 10€ por pessoa.

Para marcar o Dia da Mulher com arte: o Colégio Luso-Francês, no Porto, vai receber no Dia da Mulher o “ABRAÇA-ME!”, um espetáculo de poesia, música e dança organizado pelo grupo cultural independente DOZE ARTE LIVRE. “Quer seja pela luta pela igualdade de direitos ou para honrar o privilégio que é ser mulher, é um dia que não deve passar em branco.”, afirma Patrícia Vidal, produtora do espetáculo que convida todos a marcar esta data.

Crafty Corner

Rua de São João da Praça 95, 1100-519 Lisboa. Todos os dias das 12h00 às 00h30.

Para provar 12 cervejas artesanais: do Cais do Sodré para Alfama, o Craft Corner voltou a abrir portas, renovado e pronto para conquistar uma nova zona de Lisboa. Na capital desde 2018, este bar de cerveja artesanal distingue-se pelas suas 12 torneiras — com marcas portuguesas como Lince, Dois Corvos, Adamastor & Oeste, Musa, Pato e 8.ª Colina — e pelos petiscos verdadeiramente portugueses. Há saladinha de polvo (12€), camarões à La Guilho (14€), ovos com alheira de caça (8€) e azeitonas e tremoços (2€) para acompanhar com uma imperial — ou um fino — geladinha. Este novo espaço, mesmo junto à Sé de Lisboa, apresenta ainda uma pequena galeria de arte, entre arcos medievais.

“Pisaduras”

CCB, Praça do Império, 1449-003 Lisboa. Dia 9 de março às 21h00. Bilhetes entre 10€ a 15€ por pessoa.

Para uma estreia musical: pela primeira vez ao vivo, Hélio Morais vai apresentar o seu novo álbum, “Pisaduras”. O concerto está marcado para o próximo dia 9 de março, no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, e integra um conjunto de canções intimistas, repletas de sonoridades diversas. É através destas que o músico vai partilhar histórias de um processo de vida, transformando as pisaduras em força e alento. Os bilhetes estão disponíveis online.

MEO Rip Curl Portugal

Praia dos Supertubos, Peniche. Até 16 de março. Entrada livre.

Para ver as ondas de cerveja na mão: o campeonato mundial de surf está de volta à praia dos supertubos, em Peniche, e com ele vêm momentos de convívio entre amigos, e de Corona na mão. Durante as provas, que começaram a 6 e decorrem até 16 de março, a marca de cerveja mexicana vai ter um lounge na praia onde os fãs de surf vão poder assistir ao MEO Rip Curl Portugal e, aos fins de semana, aproveitar as sunset parties. No final do dia, há ainda brindes e prémios exclusivos para quem comprar uma Corona ou qualquer produto Rip Curl.

Unagui Festival

JNcQUOI Asia, Av. da Liberdade 144, 1250-146 Lisboa. De 6 a 10 de março entre as 12h00 e as 00h00. Reservas através do 21 051 3 000 ou book@jncquoiasia.com.

Para provar enguia e baba de rinoceronte: o nome pode parecer familiar — remetendo para o episódio “The One with Unagi” (“Aquele do Unagi”, em português) da sitcom norte-americana Friends — mas aqui falamos de unagui. Este é o nome que, na culinária japonesa, se dá à carne das enguias de água doce, e é essa iguaria que vai ser homenageada no JNcQUOI Asia, em Lisboa. O Unagui Festival começou dia 6 e continua até 10 de março com um menu onde a enguia nacional é confecionada de acordo com a gastronomia nipónica, surgindo em várias versões. Da tradicional à defumada, passado pela grelhada com molho teriaky, há cinco pratos que compõem esta carta exclusiva: Niguiri Unagui (16€), Temaki Unagui com pimenta sansho (23€), Uramaki Unagui com abacate e sésamo (24€), Tamago de Enguia Fumada (28€) e Donburi de Unagui (38€). No entanto, a enguia desafia também os clientes do JNcQUOI Asia a fugirem do menu e a adoçarem o final da refeição com uma sobremesa que convida à rebeldia: a baba de rinoceronte (12€), que, servida generosamente às colheradas, é composta por creme de chocolate, caramelo, doce de ovos, bolacha e nata.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.