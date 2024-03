É a segunda vez no espaço de um ano que Murdoch fica noivo. E a sexta da sua vida. Com 92 anos, o conhecido magnata vai casar novamente. Será o seu quinto casamento e agora com a namorada Elena Zhukova, uma bióloga molecular reformada de 67 anos, que foi sogra de outro multimilionário: Roman Abramovich.

De acordo com o The New York Times, a boda vai-se realizar em Moraga Bel Air, a luxuosa propriedade vínica na Califórnia do fundador da News Corp, empresa de comunicação social que tem, entre outros títulos, a Fox News e o Wall Street Journal.

Em março de 2023, Murdoch, que faz 93 anos na segunda-feira, anunciava o casamento com Ann Lesley Smith, uma antiga higienista dentária e apresentadora de rádio, mas passadas apenas duas semanas do anúncio do noivado, cancelou o casamento.

Na altura, confessou ao New York Post, “Estava muito nervoso” “Tinha medo de me apaixonar – mas sabia que seria a última vez. Espero que seja. Estou feliz.”

O bilionário terá conhecido Zhukova através da terceira ex-mulher, a empresária Wendi Deng, com quem esteve casado 14 anos e se divorciou em 2013, segundo o The Daily Mail. Em 2016, casou-se ainda com a quarta mulher, a ex-modelo Jerry Hall, ex-mulher de Mick Jagger, com quem esteve até agosto de 2022.

Elena Zhukova é mãe de Dasha Zhukova, que foi casada com o oligarca russo Roman Abramovich, que também possui nacionalidade israelita e portuguesa, que conseguiu por ter ascendência sefardita.

Em 2023, Rupert Murdoch anunciou que se ia retirar da chefia dos seus negócios, incluindo da presidência dos conselhos de administração da Fox e da News Corporation. O nonagenário ficou apenas numa função emérita, enquanto o seu filho Lachlan assumiu a liderança.

É improvável que o noivado do magnata afete o futuro das empresas, já que são controladas através de um fundo cuja participação pertence a Murdoch e aos seus quatro filhos mais velhos — um com a sua primeira mulher, a assistente de bordo Patricia Booker e os outros três com a sua segunda, a jornalista Anna Murdoch Mann.

A sociedade aberta News Corp, baseada em Nova Iorque, possui centenas de meios de comunicação noticiosos locais, nacionais e internacionais, incluindo a Sky News Australia.