Os príncipes de Gales publicaram uma fotografia que mostra Kate Middleton ao lado dos três filhos, a celebrar o dia da Mãe, que se celebra no Reino Unido neste domingo. É a primeira imagem da Princesa de Gales depois da operação abdominal, realizada a 16 de janeiro.

“Obrigada a todos pelos vossos votos e pelo vosso apoio contínuo ao longo dos últimos dois meses. Desejamos a todos um feliz dia da mãe”, lê-se na mensagem deixada nas redes sociais pelos príncipes de Gales.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother's Day. C

