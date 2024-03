Afinal, pode não ser em junho que Kate Middleton fará o primeiro ato oficial público desde que foi submetida a uma cirurgia. O exército britânico apagou o anúncio feito no site, de que a Princesa de Gales ia estar presente na parada Trooping the Colour, no aniversário do Rei Carlos III, após o Palácio de Kensington ter dito que não confirmou a presença.

Segundo a BBC, os bilhetes para a parada estavam a ser vendidos para o espectáculo militar, juntamente com uma fotografia de Kate, sem que o exército tivesse pedido autorização ao palácio para o fazer.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O exército britânico terá promovido a presença da princesa, com base nas suas funções enquanto coronel dos Guardas Irlandeses, dizendo que ia passar a revista às tropas a 8 de junho, sugere o jornal britânico. No entanto, a presença de membros da Família Real britânica costuma ser confirmada apenas mais perto da data do evento.

O Palácio de Kensington disse que Kate está bem, após ter sido submetida a uma cirurgia abdominal a 16 de janeiro, mas que não deverá regressar aos compromissos públicos antes da Páscoa.

A Trooping the Colour é uma parada militar para celebrar o aniversário oficial do soberano. Em 2023, Carlos III escolheu a data de 17 de junho para a sua primeira parada. Já este ano, o evento conta com três sessões, como se pode ler no site. A primeira acontecerá a 1 de junho, que será revista pelo major-general Bowder, a segunda a 8 de junho e seria supostamente a princesa de Gales a passar a revista às tropas, e a terceira a 15 de junho para o Rei. A última será em celebração do aniversário do monarca, que, na realidade, faz anos a 14 de novembro.

Kate apareceu esta terça-feira pela primeira vez em público desde a operação, tendo sido fotografada no interior de um carro, acompanhada pela mãe, Carole Middleton, pondo assim um fim às teorias feitas nas redes sociais sobre o seu “desaparecimento”.

Desde ter corrido “grande perigo de vida” a ter participado no reality show e até mesmo ter morrido, foram várias as especulações que circularam nas redes sociais, de forma a justificar a ausência da Princesa. Já de acordo com os comunicados divulgados pelo Palácio de Kensington, Kate esteve apenas em família, em casa, Adelaide Cottage, na propriedade de Windsor, nos arredores de Londres.