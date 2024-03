O Estádio da Luz continua a ser uma verdadeira fortaleza para o Benfica. Com a vitória deste domingo frente ao Estoril, os encarnados mantiveram-se invictos em casa na Primeira Liga, com 11 triunfos e dois empates. A par do Sporting, que ganhou todos os jogos em Alvalade na atual temporada, é a única equipa do Campeonato a manter esse registo.

O Benfica regressou às vitórias ao fim de três partidas sem ganhar, permanecendo a um ponto da liderança isolada do Sporting — que também venceu este domingo, em Arouca –, ainda que os leões tenham menos uma jornada disputada. Há 11 encontros consecutivos que os encarnados marcam dois ou mais golos em casa, sendo que mantiveram também uma invencibilidade contra o Estoril que começou há 56 jogos.

Depois do apito final, na zona de entrevistas rápidas, Roger Schmidt lembrou que “cada jogo é um desafio”. “Nunca é fácil jogar contra o Estoril, eles jogam compactos, são bem organizados taticamente e esperam pelos contra-ataques. Têm jogadores rápidos e com qualidade, já sabíamos disso. Tivemos algumas mudanças na equipa porque era preciso. Foi muito importante marcarmos o segundo golo antes do intervalo e depois falámos de algumas coisas, ajustámos um pouco a nossa posse de bola. Viemos para a segunda parte e jogámos muito bem. Marcámos o terceiro golo e podíamos ter marcado o quarto ou o quinto. Eles mantiveram-se perigosos até ao final, mas acho que merecemos ganhar. Foi uma vitória muito importante para nós”, começou por dizer o treinador alemão, justificando as alterações que fez ao onze inicial e o facto de ter deixado João Neves, Rafa e Di María no banco, sendo que os últimos dois nem sequer foram utilizados.

“Na nossa situação, só as vitórias contam. Queremos lutar por todos os troféus e não podemos perder muitos pontos. Já perdemos alguns pontos e agora é importante ganhar jogos como o de hoje. Na quinta-feira é uma competição diferente, mas queremos continuar e seguir para os quartos de final da Liga Europa. E depois também antes da pausa para as seleções, contra o Casa Pia. Hoje mostrámos um bom foco, mesmo tendo jogado muitos jogos nas últimas semanas. Apesar de alguns jogadores que começaram e outros que entraram não terem muitos minutos, jogaram muito bem. Estou muito feliz”, acrescentou, depois de um jogo em que voltou a ser contestado pelos adeptos através de uma tarja que o lembrava de que “ninguém está acima do Benfica”.

Num capítulo individual, Kökçü marcou um grande golo e fez uma assistência e foi eleito o melhor jogador em campo, deixando uma nota curta na flash interview. “Antes de mais, quero desejar as condolências à família Pietra. É uma grande perda para o Benfica. Estamos felizes com os três pontos, tínhamos de ganhar e foi o que fizemos. Estamos felizes com a vitória. Gosto de rematar de longe e quando jogo mais à frente é mais fácil aparecer nestas situações e marcar golos”, atirou o médio turco.