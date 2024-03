Em atualização

Foram detidos os ativistas da Greve Climática Estudantil que penduraram na madrugada desta quarta-feira no topo do edifício do Banco de Portugal, em Lisboa, informam os próprios no seu canal de Telegram. A faixa tinha inscrita a frase: “Governo a defender o lucro fóssil = Resistência Estudantil. Fim ao Fóssil 2030”. O Observador sabe que os jovens não entraram nas instalações e a faixa já foi retirada.

Em comunicado, publicado no canal de mensagem Telegram, os ativistas dizem saber estar “do lado certo da história”. “Não consentimos que nos condenem em nome do lucro fóssil”, frisam.

Na mesma nota, é referido que o “fim ao fóssil até 2030 não é negociável, é uma necessidade existencial”. Argumentando que esse objetivo “é possível”, sendo o “único obstáculo” o poder político que coloca “o lucro das empresas fósseis acima da nossa vida”.

À semelhança das outras ações concretizadas, o grupo volta a reiterar: “Os estudantes não vão dar paz a este governo até que garanta o nosso futuro.”