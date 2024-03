Dois irmãos, um homem e uma mulher, ficaram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades, na Lagoa, Açores, após serem detidos, no âmbito de uma operação que permitiu desmantelar “uma célula de tráfico de drogas duras”, revelou esta sexta-feira a PSP.

Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores, a operação policial permitiu acabar com “um foco de instabilidade gerado por uma célula de tráfico de drogas duras, designadamente droga sintética, que se encontrava ativa na freguesia de Santa Cruz, no concelho da Lagoa”, na ilha de São Miguel.

A investigação desenrolou-se ao longo das últimas semanas e permitiu, numa primeira fase, a detenção em flagrante delito da mulher, de 42 anos, que está “fortemente indiciada na prática de um crime de tráfico de estupefacientes, em estreita colaboração com o seu irmão, de 44 anos”, adianta a PSP, em comunicado de imprensa.

Apesar da detenção da suspeita, o homem continuou com o tráfico de droga, ficando “mais cuidadoso” nas transações, já que passou “a deslocar-se a diferentes locais do concelho da Lagoa, previamente combinados com os consumidores”, alegando ser “mero consumidor”, de acordo com a polícia.

No entanto, o arguido acabaria por ser intercetado “no momento que se preparava para fazer uma venda direta de um panfleto de droga sintética, em pleno centro do Porto dos Carneiros, na Lagoa, o que garantiu, desde logo, a sua detenção, em flagrante delito”, acrescenta a PSP na nota.

Ainda de acordo com a PSP, após presentes a interrogatório judicial, no Tribunal de Ponta Delgada, “os arguidos ficaram sujeitos a apresentações obrigatórias perante as autoridades, proibição de contactos com consumidores de estupefacientes e proibição de frequentar lugares conotados com o tráfico de droga”.