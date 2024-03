Um grupo de apoiantes do coletivo Climáximo pintaram parte da sede da EDP, em Lisboa, de vermelho, e deixaram uma mensagem na ponte pedonal junto ao MAAT, também na capital. Na ponte pedonal, foi escrita a mensagem “fechar centrais de gás”.

Em comunicado, os ativistas referem que quiseram deixar uma mensagem no dia em que se assinala a Meia Maratona da EDP. Criticam a empresa pelos “ataques contra a vida” e lembram que é preciso uma “sociedade livre da influência e das mentiras da indústria fóssil e de desativar as armas que estão a matar milhões de pessoas, com o encerramento das centrais de produção de eletricidade a gás até ao final deste ano.”

Os ativistas dizem que querem denunciar “as práticas de ‘greenwashing’ e as mentiras da EDP ao proclamarem-se ‘verdes'”. Sara Gaspar, biológa de 30 anos e porta-voz da ação, é citada na nota de imprensa, onde refere “a apoderação de espaços culturais e desportivos e que a publicidade não apaga a realidade”.

O coletivo continua a defender a necessidade de “encerrar as centrais de produção de eletricidade através de gás fóssil ainda este ano, com a adaptação da rede elétrica e um mix energético renovável que permita 100% de eletricidade produzida através de energia renovável em Portugal, sem deixar os trabalhadores para trás”.

Esta é a sexta ação em duas semanas feita por apoiantes do Climáximo. Para além do protesto contra a EDP, os ativistas fizeram também uma ação no Aeroporto de Lisboa contra a construção de um novo aeroporto. Usaram tinta para pintar os painéis de voo e ainda as máquinas de acesso às portas de embarque.

Já esta semana, estiveram no Campo de Golfe de Oeiras com um protesto onde construíram uma horta comunitária, argumentando que é preciso “parar o consumo desnecessário e de luxo”.

Também houve uma ação na noite eleitoral, quando atiraram tinta vermelha contra a fachada do hotel Sana Marquês, indicando tratar-se de um protesto contra a Aliança Democrática. Durante a campanha, atiraram tinta verde a Luís Montenegro, durante uma visita à Feira de Turismo de Lisboa, na FIL.