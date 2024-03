Joe Biden aproveitou um lapso de Donald Trump num discurso este sábado para questionar as capacidades mentais do concorrente republicano depois deste ter afirmado que o atual Presidente dos EUA derrotou “Barack Hussein Obama” em eleições que nunca se realizaram. O democrata criticou a estabilidade mental de Donald Trump num jantar em Washington DC, depois de o ex-presidente cometer as gafes num comício de campanha no Ohio em que também antecipou um “banho de sangue” se for derrotado nas eleições marcadas para novembro.

As tiradas de Trump em relação à idade avançada e alegada instabilidade mental de Biden são recorrentes. Este sábado referiu que o atual presidente “nunca sabe onde está e nem sabe encontrar o caminho de saída de um palco”. Afirmou que é o “pior presidente” que os EUA conheceu e que “não consegue dizer duas frases seguidas”.

Com o teleponto aparentemente desligado por ventos fortes, como relata o The Guardian, o presumível candidato republicano à presidência confundiu a multidão presente no comício ao insistir que Biden tinha vencido “Barack Hussein Obama” em eleições nacionais. Joe Biden foi vice-presidente de Obama entre 2009 e 2016. O jornal britânico destaca também a dificuldade que o antigo presidente norte-americano em pronunciar as palavras “bite” (morder) e “largest” (o maior).

“Sabem o que é interessante? Joe Biden ganhou contra Barack Hussein Obama. Alguém já ouviu falar dele? Em todos os swing states, Biden venceu Obama, mas em todos os outros estados, ele foi morto”, disse Trump. Depois destas afirmações, Biden brincou com a aptidão mental de Trump no jantar de sábado à noite no Gridiron Club com a presença de políticos e jornalistas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Um candidato é demasiado velho e mentalmente incapaz de ser presidente. O outro sou eu”, disse o presidente, em tom de piada. “Não lhe digam. Ele pensa que está a concorrer contra Barack Obama, foi o que ele disse”, acrescentou Biden, referindo-se a várias ocasiões anteriores em que Trump, de 77 anos, confundiu o atual e presumível adversário de 2024 com o seu antecessor democrata. O atual presidente americano tem 81 anos.

No discurso ironizado por Biden, Donald Trump fez declarações desconcertantes perante a possibilidade de não ser eleito em novembro. “Vai ser um banho de sangue para o país”, disse, sem esclarecer o que queria dizer. Mais tarde, acrescentou: “Não creio que haja outra eleição neste país, se não ganharmos esta eleição… certamente não uma eleição que seja significativa”.

O porta-voz da campanha de Biden, James Singer, já reagiu às afirmações de Trump. “Ele quer outro 6 de janeiro, — data do ataque ao Capitólio — mas o povo americano vai dar-lhe outra derrota eleitoral em novembro, porque continua a rejeitar o seu extremismo, a sua afeição pela violência e a sua sede de vingança”.