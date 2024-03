Usando um chapéu vermelho com a frase ícone da sua campanha à Casa Branca, Donald Trump reiterou que é o único que pode “tornar a América grande outra vez”, alegado que as consequências de não ser eleito serão graves: “Se eu não ganhar, o resultado será um banho de sangue no país todo”, constatou Donald Trump este sábado.

Durante um discurso que durou cerca de uma hora e meia no estado de Ohio, onde decorrerá na próxima terça-feira mais uma eleição das primárias do Partido Republicano, Donald Trump pôs em causa a continuidade da democracia dos Estados Unidos se não for eleito presidente.

“Não admira que Biden e os seus ‘bandidos’ estejam a querer travar-nos desesperadamente. Se não ganhar, não acredito que vá haver mais eleições de todo neste país”, disse.

“Não vamos deixar que aconteça”, afirmou Trump, reforçando que o dia 9 de novembro, dia das eleições presidenciais, “vai ser o dia mais importante da história do país”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Donald Trump volta a insultar Joe Biden

O antigo Presidente não deixou de criticar o candidato democrata, chegando mesmo a referir que a democracia estará em causa se este for reeleito Presidente: “O Joe Biden é uma ameaça tremenda à nossa democracia!”, avisou, referindo que o principal motivo é a incompetência de Biden.

Acusando o atual Presidente de recorrer ao FBI e ao Departamento de Justiça para perseguir os seus oponentes políticos, Trump ainda referiu que as acusações de Biden só estão a conseguir fortalecer a sua candidatura.

“Aumentaram imenso os meus números. Façam-no mais uma ou duas vezes. Que tal mais um par de acusações, Joe? Seu burro filho da…”, disse ainda em tom de ironia, não concluindo a frase.