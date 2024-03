Esta segunda-feira olhamos para as eleições presidenciais na Rússia. Vladimir Putin ganhou como se esperava a eleição presidencial e ganhou com uma daquelas percentagens que só são possíveis em ditadura, quase 90% dos votos. Foi um resultado sem surpresa numa eleição encenada onde até os candidatos da oposição eram marionetes. O líder russo, hoje com 71 anos, vai assim iniciar um quinto mandato presidencial e fá-lo anunciando que a sua votação representou um sinal de que o povo russo apoia de alma e coração a guerra na Ucrânia, apoia como “uma grande família”. A caminho de estar tanto ou mais dias no poder do que Estaline, debatemos se pode haver esperança para a Rússia neste tempo em que líderes como Putin parecem representar o triunfo do chamado “homem forte”. Como é que podemos ler este resultado das eleições presidenciais na Rússia?

