Ao longo das últimas semanas, muito se tem escrito e, sobretudo, especulado sobre o paradeiro e estado de saúde da Princesa de Gales, Kate Middleton. Esta segunda-feira, o tabloide inglês The Sun revelou um vídeo que mostra, segundo o jornal, Kate “feliz e relaxada”, durante uma ida às compras em Windsor, acompanhada pelo marido, o príncipe William. As imagens terão sido captadas durante o último fim de semana.

EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for first time since surgery looking happy & relaxed on shopping trip with William. Watch the video: https://t.co/woxlYocmdk pic.twitter.com/jkt77DiRqz — The Sun (@TheSun) March 18, 2024

No sábado, Kate terá estado a ver os filhos, os príncipes George e Louis e a princesa Charlotte, a praticarem desporto, segundo informação recolhida pelo The Sun, a partir de pessoas que terão visto Middleton. Não há, contudo, nenhum registo fotográfico da Princesa de Gales neste período.

Este será já o terceiro avistamento — ainda que nenhum oficialmente confirmado — de Kate Middleton desde que a Princesa de Gales foi operada à zona abdominal, em janeiro. Desde aí, nunca mais teve agenda oficial, o que tem motivado o aparecimento de várias teorias da conspiração, relacionadas com o seu estado de saúde e com o casamento com William. Entre as várias explicações para o ‘desaparecimento’ de Kate estão, entre outras, uma possível gravidez, a própria morte, a doação de um rim ao rei Carlos III (o que implica uma recuperação mais prolongada), episódios de violência doméstica com o marido.

No entanto, o vídeo divulgado esta segunda-feira, com pouco mais de 30 segundos, não foi suficiente para dissipar as teorias, que prosperam nas redes sociais. “Não é ela”, “é um duplo”, “as orelhas são diferentes” ou “deve ter feito uma operação de estética” são algumas das respostas à publicação do The Sun na rede social X (o antigo Twitter).

Na semana passada, e com as teorias da conspiração a acumularem-se e o assunto a ganhar destaque na atualidade noticiosa, o Palácio de Kensington tentou amenizar a polémica em torno de Kat,, ao partilhar uma foto da Princesa de Gales com William e os filhos. No entanto, a imagem era manipulada, tendo, inclusivé, sido retirada por várias agências noticiosas. Os príncipes de Gales vieram, depois, pedir desculpa pela publicação da foto, que admitiram ter sido alterada através de edição.