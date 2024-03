Kate Middleton, a Princesa de Gales, foi fotografada num automóvel com o Príncipe William, enquanto saíam do Palácio de Windsor – é a primeira imagem desde o pedido de desculpas pela foto editada, partilhada no domingo.

Kate Middleton spotted leaving Windsor Castle with William is an attempt by the Palace 'to show that she's up and about', experts say as royals grapple with fallout from Photoshop fiasco https://t.co/4n3pbWgR26 pic.twitter.com/kCZyCtUHMv

De acordo com informação divulgada pelo Palácio de Kensington, Kate acompanhou William na viagem, embora tivessem destinos diferentes. William foi até à missa do Dia da Commonwealth, que se realizou na abadia de Westminster, em Londres. Kate não foi à missa, mas terá tido outro encontro, que não foi divulgado, indicam meios como a Sky News e a People.

[Já saiu o segundo episódio de “Operação Papagaio” , o novo podcast plus do Observador com o plano mais louco para derrubar Salazar e que esteve escondido nos arquivos da PIDE 64 anos. Pode ouvir o primeiro episódio aqui]

The Queen and Prince of Wales joined other royal family members at Commonwealth Day service at Westminster Abbey.

King Charles was not in attendance as he continues to receive treatment for cancer.https://t.co/4oVg3x0DoR pic.twitter.com/TiArSZ5tYO

— Sky News (@SkyNews) March 11, 2024