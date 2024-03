No passado sábado, um casal de turistas francês foi dado como desaparecido no Sítio do Calhau, no concelho de São Vicente, na Madeira. O alerta foi dado pela filha do casal tendo a PSP desencadeado de imediato uma operação de buscas, juntamente com autoridades locais, sendo que a Polícia Judiciária já começou a investigar o caso.

O casal foi avistado a última vez nesse dia à tarde, pelas 15h45, a caminhar em direção ao Porto Moniz — concretamente, na Avenida Marcos Marques Rosa —, segundo noticiou o Jornal da Madeira. A família estava hospedada num alojamento local na Fajã da Areia.

Em comunicado, a PSP informa que o homem, de 58 anos, tem 1,80m e usava um casaco cinzento e umas calças de fato treino azuis; a mulher, de 56 anos, mede 1,69m, vestia um casaco desportivo azul e tinha uma mochila cor-de-rosa.

“Não temos uma pista concreta que nos indique por onde passaram os turistas”, explicou à Lusa fonte do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira, que coordena a operação.

As busca tiveram início no sábado, com a colaboração da Brigada de Busca Salvamento Socorro e Resgate em Montanha, da patrulha da Esquadra do Porto Moniz, da patrulha da Esquadra de São Vicente e do SANAS. Este último, de acordo com o Diário de Notícias da Madeira, ativou no dia 17 uma embarcação salva-vidas na estação do Porto Moniz.

Segundo a mesma fonte, as buscas prosseguem esta segunda-feira, entre a Ponta Delgada e o Porto Moniz, com recurso a drones da PSP e do Serviço Regional de Proteção Civil, mantendo-se igualmente a operação por via marítima nesta área.

Entretanto, a PSP, que esta manhã continuou nas operações de busca, fez um primeiro balanço referindo que ainda não tem “nada de concreto” e confirmou a associação da Polícia Judiciária e da GNR à operação.

De acordo com a PSP, o alerta foi dado no sábado à tarde pela filha do casal, que nesse dia optou por ficar a descansar no alojamento, enquanto os pais decidiram dar um passeio a pé nas imediações.

A polícia refere que uma testemunha no local indicou ter visto os turistas a caminhar na direção do Porto Moniz, concelho contíguo a São Vicente, na costa norte.

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública pediu à população para que, caso aviste o casal ou tenha alguma informação relevante, contacte a Esquadra da PSP do Porto Moniz, através do número de telefone 291 853 361.