O Conselho Europeu, reunido esta quinta-feira em Bruxelas, aprovou a abertura de negociações formais de adesão com a Bósnia-Herzegovina, anunciou o presidente da instituição, sublinhando que o lugar de Sarajevo é na “família” da União Europeia (UE).

“O Conselho Europeu acaba de decidir abrir negociações de adesão com a Bósnia e Herzegovina. Parabéns! O vosso lugar é na nossa família europeia“, anunciou Charles Michel, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

The European Council has just decided to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. Congratulations!

Your place is in our European family.

Today’s decision is a key step forward on your EU path. Now the hard work needs to continue so Bosnia and Herzegovina… pic.twitter.com/LyotNa5gGc

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 21, 2024