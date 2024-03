Mariana Leitão, que se estreia como deputada da IL, foi hoje eleita por unanimidade nova líder da bancada parlamentar liberal, substituindo Rodrigo Saraiva no cargo, adiantou à Lusa fonte oficial do partido. A escolha do grupo parlamentar da IL foi feita por unanimidade numa reunião que decorreu esta quinta-feira.

Mariana Leitão, eleita por Lisboa e uma das novidades na bancada da IL na sequência das últimas eleições, já conhece o parlamento, uma vez que foi chefe de gabinete do grupo parlamentar na legislatura que agora termina.

O cargo foi até agora ocupado por Rodrigo Saraiva, também reeleito, que deixa essas funções.

Mariana Leitão, 41 anos e licenciada em Relações Internacionais, está na IL desde junho de 2019, tendo sido, entre 2020 e 2022, presidente do Conselho Nacional do partido. Atualmente membro do Conselho Nacional, a nova líder parlamentar da IL é ainda deputada municipal em Oeiras.

Nas eleições legislativas de 10 de março, a IL fixou-se como quarta força política e manteve os mesmos oito deputados.