Hugo Soares, secretário-geral do PSD e braço direito de Luís Montenegro, deve ficar fora do próximo Governo para ser líder parlamentar do PSD. A hipótese foi avançada por Luís Marques Mendes, no seu habitual espaço de comentário na SIC, e confirmada pelo Observador junto de fonte conhecedora do processo.

Esta era uma das decisões mais delicadas que Luís Montenegro tinha para tomar no desenho do futuro Executivo. Hugo Soares chegou a ser considerado para integrar o Governo, ficando com a pasta dos Assuntos Parlamentares ou sendo mesmo ministro Adjunto de Montenegro. Ainda assim, existe a circunstância de Hugo Soares ser também secretário-geral do partido, pelo que seria difícil compatibilizar as duas funções.

Atendendo à frágil arquitetura parlamentar que resultou das eleições legislativas de 10 de março, a Assembleia da República assumirá uma grande centralidade na próxima legislatura. Hugo Soares tem experiência acumulada – foi vice-presidente de Luís Montenegro na bancada parlamentar e sucedeu-lhe no cargo, ainda que por pouco tempo, tendo sido afastado por Rui Rio.

Montenegro entende que era preciso ter experiência no combate político, agilidade, boas relações com todos os partidos, e que Hugo Soares preenche todos os critérios. Na SIC, Marques Mendes defendeu isso mesmo. “Para ter sucesso, além de bons Ministros, o PSD precisa de ter um bom líder parlamentar: com talento no combate político; e talento no diálogo partidário. Só há uma hipótese: Hugo Soares. Terá mais poder e peso político estando na AR que no Governo”, defendeu o antigo líder do PSD, que é muito próximo de Luís Montenegro.