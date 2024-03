Em atualização

As contas nacionais fecharam o ano de 2023 com um excedente histórico de 1,2%, de acordo com os cálculos do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta segunda-feira.

O excedente fica, assim, acima do projetado pelo atual Governo em outubro, 0,8%, valor que, a concretizar-se, já seria o maior excedente orçamental da democracia portuguesa. Na semana passada, à entrada para uma reunião do PS, em Viseu, o presidente do partido, Carlos César, disse esperar que o “excedente não seja um excesso”.

Segundo o INE, Medina deixa 3,194 mil milhões nos cofres, que podem dar a Luís Montenegro alguma margem para avançar com medidas prometidas durante a campanha eleitoral. Também na semana passada, o ainda ministro das Finanças, Fernando Medina, defendeu que o valor do suplemento de risco para a PSP e a GNR e a recuperação do tempo de serviço dos professores seriam “acomodáveis” no atual orçamento, sem necessidade de um retificativo.

“De acordo com os resultados provisórios obtidos neste exercício, as Administrações Públicas (AP) tiveram um saldo positivo de 3 193,5 milhões de euros em 2023, o que correspondeu a 1,2% do PIB (-0,3% em 2022)”, indica o INE. Já a dívida bruta das administrações públicas terá diminuído para 99,1% do PIB em 2023 (tinha sido de 112,4% no ano anterior).

O saldo calculado pelo INE é expresso em contabilidade nacional, a que interessa a Bruxelas para o procedimento por défices excessivos.