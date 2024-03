O semanário Novo, desde o verão de 2022 propriedade da Media9Par, vai encerrar a sua edição em papel e passar a ser exclusivamente digital. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo Eco +M, que diz que a edição de sexta-feira será a última a chegar às bancas.

Segundo uma nota interna a que o Eco +M teve acesso, o título vai “eleger as plataformas digitais, incluindo o site da marca, as redes sociais e outros canais desta natureza, como os meios exclusivos para a distribuição dos conteúdos produzidos pela marca Novo“. O comunicado foi enviado após uma reunião com toda a equipa do semanário e na qual foi anunciada uma “reorientação estratégica da marca”.

“Após ao longo de 2023 o Grupo Media Nove ter envidado esforços significativos para relançamento da marca – incluindo o lançamento de um novo site e alterações importantes no jornal impresso semanal (projeto gráfico e editorial, Opinião reforçada, entre outras iniciativas) – foi possível alcançar resultados relevantes ao nível do crescimento da audiência digital (superior a 1000% quando comparados os primeiros meses de 2023 e o arranque de 2024) e um crescimento menos acentuado nas vendas do jornal em papel (cerca de 30%)”, refere o comunicado assinado por José Carlos Lourenço, CEO e chairman do grupo.

Segundo o +M, a diretora Joana Petiz, que assumiu o cargo em junho de 2023, está de saída do semanário por vontade própria para se juntar a um outro projeto. Haverá mais alguns saídas nos próximos tempos, com a empresa a referir no mesmo comunicado que já “recebeu manifestações de interesse para conclusão do contrato de trabalho, seja para serem perseguidos outros projetos próprios/ profissionais ou no contexto de processo de pré-reforma”.

A nova organização e direção do semanário, que pertence ao mesmo grupo que o Jornal Económico e a Forbes Portugal, deverá ser anunciada já no início da próxima semana.