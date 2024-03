Esta quinta-feira olhamos para a eleição do novo presidente da Assembleia da República. Um acordo entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos que vai permitir a partilha do lugar de presidente da Assembleia da República permitiu desbloquear a eleição de José Pedro Aguiar Branco, mas levou o Chega a declarar-se como partido da oposição. No fundo dois dias de turbulência parlamentar acentuaram a perceção que será quase impossível governar com um Parlamento tão dividido e com os partidos à direita e à esquerda do PSD a tentarem ultrapassar-se no esforço para apertarem o futuro governo numa tenaz que lhes permita estarem sempre preparados para uma crise que leve a novas eleições. No contra corrente de hoje debatemos as condições que terá a equipa que Luís Montenegro levará hoje ao Presidente da República para se manter no poder e cumprir as promessas eleitorais. Como é que o PSD deve atuar para não repetir os erros dos últimos dias?

