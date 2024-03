A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira dois homens, com 18 e 23 anos, suspeitos de esfaquearem e ferirem com gravidade o proprietário de um estabelecimento comercial no concelho de Faro, foi esta quinta-feira anunciado.

Segundo um comunicado da PJ, os homens, indiciados pelo crime de homicídio qualificado na forma, já foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

De acordo com a polícia, na origem da agressão terá estado a recusa do comerciante, com 44 anos, em servir um dos agressores, após a hora do fecho do estabelecimento comercial.

“A vítima foi agredida com gravidade, com recurso a arma branca, tendo sido, na ocasião, assistido por meios de socorro e, posteriormente, conduzido ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve”, explicou a força policial.

Um dos suspeitos foi localizado pela GNR 24 horas depois da agressão, sendo detido posteriormente pela diretoria do Sul da PJ, após a “recolha de elementos probatórios”.

Na sequência das diligências de investigação, a PJ deteve o outro alegado participante nas agressões, “verificando-se a existência de laços familiares entre ambos”, conclui a PJ.