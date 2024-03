O antigo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, divulgou, esta sexta-feira, uma imagem do Presidente Biden com as mãos e os pés atados. A imagem surge a meio de um vídeo de 20 segundos que Trump publicou na sua rede social, Truth Social, reporta o New York Times.

O vídeo terá sido gravado na quinta-feira em Long Island, onde Trump se deslocou esta semana para assistir ao velório de um polícia. No vídeo, dois camiões decorados com bandeiras gigantes de Trump e bandeiras americanas circulam numa autoestrada. Na porta da bagageira de um dos camiões está a imagem de Biden amarrado e deitado na horizontal, descreve o Washington Post.

“Esta imagem de Donald Trump é o tipo de porcaria que se publica quando se apela a um banho de sangue ou quando se diz aos Proud Boys para ‘recuarem e aguardarem'”, disse Michael Tyler, diretor de comunicação da campanha de Joe Biden, referindo-se ao grupo envolvido no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio. “Trump está regularmente incitando a violência política e é hora de as pessoas o levarem a sério – basta perguntar aos policiais do Capitólio que foram atacados protegendo nossa democracia em 6 de janeiro.”

Imagens semelhantes de Biden circulam nas redes sociais há meses, em sites como o Instagram, o Reddit e o Twitter, antes de a plataforma ter mudado o seu nome para X. Trump tem um historial de partilha e promoção de imagens violentas com os seus supostos inimigos e imagens do género são frequentes em grupos pró-Trump, sublinham os meios norte-americanos.

Cheung, porta-voz da campanha de Trump, disse que “essa fotografia estava na parte de trás de uma carrinha que viajava pela autoestrada”, acrescentando que “os democratas e os lunáticos loucos não só apelaram à violência desprezível contra o Presidente Trump e a sua família, como também estão a usar o sistema judicial como arma contra ele”.