Siga aqui o nosso liveblog sobre política

O novo Governo vai reunir todos os seus membros num Conselho de Ministros informal que decorrerá no sábado em Óbidos, distrito de Leiria, foi esta quinta-feira anunciado.

De acordo com o comunicado enviado às redações, este Conselho de Ministros informal vai decorrer no salão nobre da Câmara Municipal de Óbidos “com a participação de todos os membros do Governo”.

Além da reunião, com início previsto para as 09h30, está ainda agendada uma fotografia dos membros do Governo na Praça de Santa Maria.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, empossou na terça-feira o primeiro-ministro e depois os 17 ministros do executivo minoritário formado por PSD e CDS-PP, na Sala dos Embaixadores do Palácio Nacional da Ajuda, 23 dias depois das eleições legislativas antecipadas de 10 de março.

O XXIV Governo Constitucional só ficará completo com a posse dos secretários de Estado, marcada para sexta-feira, às 18h00, no Palácio Nacional da Ajuda.