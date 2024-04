O Presidente moçambicano e da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Filipe Nyusi, defendeu esta quinta-feira que a reunião do Comité Central do seu partido, que arranca na sexta-feira, deve ser debatida sem ” sensacionalismo”.

“Este não é momento de busca de protagonismo individual que só serve para alimentar debates sensacionalistas“, declarou Filipe Nyusi, durante o discurso de encerramento da reunião da Associação dos Combatentes de Luta de Libertação Nacional (ACLLIN), braço político da Frelimo.

O Comité Central da Frelimo, órgão máximo do partido entre congressos, vai reunir-se na sexta-feira e no sábado, num encontro cuja expectativa reside num eventual debate em torno da sucessão de Filipe Nyusi como candidato a Presidente da República nas eleições de outubro.

A agenda anunciada no final da noite desta quinta-feira pela Comissão Política do partido para a reunião do Comité Central não faz referência ao debate sobre a sucessão de Nyusi, que está constitucionalmente impedido de voltar a concorrer para a Presidência porque cumpre atualmente o segundo mandato na chefia de Estado, depois de ter sido eleito em 2015 e em 2019.

“A Frelimo, ao longo dos mais de 60 anos de existência, já foi confrontada por desafios desta dimensão ou maiores ainda, mas sempre soube manter-se unida e reforçada para vencer as adversidades internas e externas (…) A Frelimo é um coletivo em torno de um comando em cada momento”, declarou Filipe Nyusi, durante o seu discurso de encerramento da reunião desta quinta-feira.

A sucessão de Nyusi na liderança da Frelimo continua publicamente uma incógnita, havendo um único nome que manifestou interesse: Samora Machel Júnior, filho do primeiro Presidente de Moçambique, Samora Machel, que divulgou, nesta semana, uma “Apresentação de manifesto de pré-candidatura”.

O histórico militante da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder) Óscar Monteiro exigiu esta quinta-feira que a sucessão de Filipe Nyusi na candidatura à Presidência da República fosse incluída na agenda da reunião dos veteranos da organização.

“Há um elefante nesta sala (…) a sucessão do poder, estamos demasiados atrasados e arriscamos a vitória [nas eleições gerais de outubro próximo], se continuarmos neste caminho”, afirmou Óscar Monteiro.

O militante dirigia-se diretamente ao Presidente da República e da Frelimo, Filipe Nyusi, no início da reunião da ACLLIN, momentos antes de a imprensa ser obrigada a abandonar a sala da reunião.

“A sociedade também tem outras expectativas sobre esta reunião, infelizmente, o nosso Comité Central não se tem mostrado à altura, permita-me dizer com a mesma franqueza com que devemos falar e que nos deve caracterizar durante esta reunião”, acrescentou Óscar Monteiro.

Moçambique vai realizar em 9 de outubro próximo as sétimas eleições presidenciais e legislativas, as segundas para os governadores provinciais e as quartas para as assembleias provinciais.