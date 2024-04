Esta segunda-feira voltamos a recordar o 25 de abril no Contra-Corrente. “Há sempre um Portugal desconhecido que espera por si”. Este slogan, criado em 1969, para promoção do turismo, vai ser o fio condutor do programa desta segunda-feira. Vamos das aldeias que perderam habitantes para os subúrbios, até à Brandoa, que chegou a ser considerado o maior bairro clandestino da Europa, onde se estima que vivessem 12 a 15 mil pessoas. Vamos ao Estado Novo a que Marcelo Caetano ia chamando cada vez mais Estado Social e ainda vamos da censura à contestação. Será que havia mesmo um Portugal desconhecido à nossa espera em 1974?

