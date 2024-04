O presidente do Marselha ameaçou esta quarta-feira não marcar presença no Estádio da Luz, na quinta-feira, para assistir à primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, diante do Benfica, por “solidariedade” com os adeptos franceses.

“Depois de ter investido pessoalmente em todas as partes envolvidas e influentes na organização dos quartos de final, certamente não posso aceitar esta situação. E se tivermos que chegar a esse ponto, não participarei no confronto de amanhã [quinta-feira] por solidariedade para com os nossos apoiantes, mas também por oposição à natureza injusta desta situação em que todos devem assumir as suas responsabilidades”, manifestou Pablo Longoria, citado em comunicado.

Através da nota publicada no site oficial do emblema gaulês na internet, o dirigente lamenta o “tempo perdido”, embora acredite que “ainda é possível voltar à razão e tomar as decisões certas”.

Pablo Longoria “não aceita” que os adeptos do Marselha sejam impedidos de assistir ao jogo na Luz, lembrando os “enormes sacrifícios” por parte do que vão viajar até Portugal.

“Não posso aceitar uma situação tão lamentável e que contribuiria para aumentar o risco de segurança que rodeia os milhares de adeptos do OM que se vão encontrar às portas do Estádio da Luz”, terminou.

Na terça-feira, o Benfica deu conta de que os adeptos encarnados e do Marselha vão ser impedidos de acompanhar as suas equipas nos jogos fora dos quartos de final da competição, respeitando a vontade das autoridades lusas e francesas.

Em comunicado, o Benfica revela ter sido notificado pelas autoridades gaulesas da proibição de adeptos seus no desafio da segunda mão, cenário que resultou em recomendação idêntica das forças policiais portuguesas quanto aos seguidores marselheses e que foi acatada pelos encarnados.

As forças da ordem francesas socorreram-se dos exemplos de comportamento incorreto dos adeptos benfiquistas em anteriores eliminatórias, nas visitas ao Inter e Real Sociedade, respetivamente em Milão e San Sebastian, para decretar que, entre 17 e 19 de abril, estes estão “interditos” de acederem ao estádio Vélodrome.

Face a esta decisão, o Benfica contactou novamente as forças da lei nacionais “que alertaram — em face desta decisão das autoridades gaulesas — para o elevado potencial de risco quanto à presença de adeptos do Marselha em Lisboa para o jogo desta quinta-feira”.

O jogo entre Benfica e Marselha está agendado para quinta-feira no Estádio da Luz, com início às 20h00 e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.