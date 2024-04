Depois do Liverpool, o Benfica. Cerca de três meses depois de revelar o diagnóstico terminal, Sven-Göran Eriksson foi homenageado em pleno Estádio da Luz durante o intervalo da receção desta quinta-feira ao Marselha — uma data escolhida de forma simbólica, recordando a meia-final da Taça dos Campeões Europeus de 1990 contra os franceses que garantiu o apuramento para a final da competição.

Horas antes do jogo, o treinador sueco começou por ser surpreendido por vários jogadores que orientou durante as duas passagens pelo Benfica — primeiro entre 1982 e 1984 e depois entre 1989 e 1992, conquistando três Campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, para além de ter chegado a duas finais europeias entre a tal Taça dos Campeões Europeus de 1990 perdida para o AC Milan e a anterior Taça UEFA de 1983 perdida para o Anderlecht.

Depois de ser aplaudido pelos milhares de adeptos que estavam no Estádio da Luz esta quinta-feira na altura do apito inicial, agradecendo o carinho a partir da tribuna presidencial, Sven-Göran Eriksson desceu ao relvado para ser recebido pela guarda de honra formada pelos antigos jogadores — que vestiam as camisolas relativas aos dois períodos em que orientou o Benfica, enquanto que os ecrãs mostravam as melhores imagens do legado do técnico. Acompanhado por Toni e Humberto Coelho, Rui Costa juntou-se às várias lendas encarnadas e entregou uma lembrança ao treinador sueco.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É muito bonito! Estou a chorar. Muita sorte a Rui Costa e a todos os benfiquistas. Obrigado a todos os benfiquistas. Muito obrigado a todos”, disse Eriksson, enquanto que a Luz o ovacionava de pé. À volta do histórico treinador, entre muitos outros, estavam Rui Águas, António Veloso, Carlos Manuel, Diamantino e Álvaro Magalhães, para além dos mesmos Toni e Humberto Coelho. Nas bancadas, erguia-se uma tarja onde se lia “desde 1982 até sempre”.

Antes do apito inicial, Sven-Göran Eriksson já tinha agradecido o gesto do Benfica. “É muito bonito, muito obrigado ao Benfica! Estive com os antigos jogadores. Estou muito emocionado, nunca esperei sentir o que senti. Vamos apoiar o Benfica. Espero que o Benfica consiga um resultado positivo. Nunca me esqueci do Benfica, o Benfica é enorme. É um grande na Europa e no mundo. São muitas as recordações. Todos os adeptos querem que o Benfica ganhe, vim para apoiar”, disse em declarações à BTV.