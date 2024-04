Um homem de 35 anos foi detido durante a manhã desta terça-feira depois de relatos de que várias pessoas foram esfaqueadas perto da estação de metro de Hainault, em Londres, avançou a Polícia Metropolitana de Londres. Dois agentes da polícia também ficaram feridos.

“A polícia e outros serviços de emergência estão em Hainault, na zona leste de Londres, a assistir a um incidente grave no qual foi detido um homem armado com um sabre”, avançou a polícia no X.

Police called approx 7am to reports of a vehicle being driven into a house in the Thurlow Gardens area – and that people had been stabbed.

At this time we understand the suspect went on to attack other members of the public and two police officers.

We await condition updates.

— Redbridge MPS (@MPSRedbridge) April 30, 2024