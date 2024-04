Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito no Médio Oriente

Milhares de pessoas saíram às ruas esta madrugada na capital iraniana, Teerão, a celebrar o ataque que o Irão levou a cabo contra Israel. Foram avistadas várias bandeiras não só do país, como também da Palestina ou ainda do Hezbollah, o grupo libanês pró-iraniano.

Os manifestantes agradeceram nas ruas a ofensiva contra Israel, que o Irão justificou como uma retaliação ao ataque israelita contra o complexo diplomático em Damasco, na Síria, que matou dois comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana.

Footage from Iran shows large gatherings of locals celebrating Tehran's response following Israel's bombing of Iran's embassy in Syria.

pic.twitter.com/rY2uM2vkbq

— Dr. Suhail (@suhaichemistry) April 14, 2024