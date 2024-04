Patricia Highsmith, Tom Ripley e Itália: histórias de uma obsessão

A adaptação da Netflix, escrita por Steve Zaillian (O Irlandês, Moneyball — Jogada de Risco, Gangster Americano), deixou Positano para segundo plano e instalou-se em Atrani, “porque o Steve se apaixonou por Atrani”, revelou David Gropman, designer de produção, à revista Condé Nast Traveler.

Entre a escolha dos locais e os dias de gravações, Gropman passou quase dois anos em Itália à procura da estética perfeita. Inteiramente filmada a preto a branco, a minissérie quis destacar a arquitetura italiana. “Está simplesmente à nossa volta. Poder filmar naqueles edifícios incríveis foi uma experiência fantástica”, diz no mesmo artigo.

A história começa em Nova Iorque, onde a produção aconteceu em Chinatown e Madison Street, mas a maioria dos 200 locais de filmagens concentraram-se em Itália. Em Atrani, a Piazzetta Umberto serviu de exterior da casa de Marge (namorada de Dickie, interpretada por Dakota Fanning), mas há elementos mais especiais para David Gropman: “A pequena estação de correios era na realidade uma garagem com proporções estranhas que me pareceram perfeitas. Adoro o facto de estar situada num pequeno túnel que atravessa a praça da cidade”.

O Hotel Miramare existe realmente em Positano mas, para este projeto, a entrada de um convento de Atrani serviu de fachada e as cenas de interior foram filmadas numa casa particular cujo interior esvaziaram. “Tem aquela linda divisão de canto, onde o Tom fica, e que tem vista para o mar e para a casa de Dickie.”

As cenas na casa de Dickie foram, na realidade, gravadas em Capri, na Villa Torricella. A equipa de scouting tinha assinalado possibilidades em Ischia — onde o filme O Talentoso Mr. Ripley, de 1999 com Jude Law, Matt Damon e Gwyneth Paltrow foi rodado —, mas Steve Zaillian tinha o palacete debaixo de olho desde a ida ao festival de cinema de Capri. Porém, filmar lá não foi uma tarefa fácil. “Há três fações de uma família que vive na casa, por isso as partes da villa foram divididas. Tivemos de negociar com todas para ter autorização para utilizar as diferentes partes do edifício e assim montar a casa do Dickie.”

Em Roma, Tom Ripley instala-se no Hotel Excelsior. Contudo, nenhuma das cenas decorreu no verdadeiro Hotel Excelsior. O exterior pertence ao Hassler Roma, o interior ao Plaza (de Nova Iorque) e a suite do amigo Freddie existe de facto, mas no Palazzo Ruspoli, em Roma. A dança das cadeiras dos hotéis continua: o quarto de Palermo é, na realidade, em Roma.