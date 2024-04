Hannah Gutierrez-Reed, antiga responsável pelas armas do filme “Rust”, foi esta segunda-feira condenada por um tribunal do Estado do Novo México a 18 meses de prisão pelo envolvimento na morte de Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme que morreu depois de ter sido alvejada pelo ator Alec Baldwin durante as gravações.

Gutierrez-Reed foi assim condenada à pena máxima prevista, depois de a juíza Mary Marlowe Sommer ter anunciado a sentença na manhã desta segunda-feira, relata a CBS News. Ao longo da audiência, Hannah Gutierrez-Reed apresentou-se com lágrimas nos olhos e visivelmente abalada.

Em tribunal também marcaram presença Joel Souza, roteirista e diretor do filme que ficou ferido no incidente, Craig Mizrahi, antigo agente de Hutchins, e vários amigos da vítima, que prestaram declarações sobre o impacto da sua morte. “O que eu quero não é possível. O que eu quero é que todos estejam bem e que as vidas não sejam destruídas. Num momento o mundo fazia sentido e, no momento seguinte, não. Ainda não faz, e não sei se voltará a fazer sentido”, afirmou Souza em tribunal, citada pela CBS News.

Já Mizrahi descreveu Hutchins como uma talentosa “estrela em ascensão” que estava perto de dar um grande salto na carreira quando morreu. “As circunstâncias que rodearam o desastre obrigam-nos a fazer muitas perguntas, sobretudo uma em particular: como é que isto pôde ter acontecido?”, disse o agente, acusando Gutierrez-Reed e a direção do filme de várias falhas.

Já a mãe de Halyna Hutchins, Olga Hutchins, também participou na sessão, com a advogada Gloria Allred a ler uma carta escrita por si. “Perder um filho é a coisa mais difícil. E o tempo não cura. Já passaram dois anos e meio e está cada vez pior”, escreveu Olga.

Hannah Gutierrez-Reed foi acusada de ter levado munições verdadeiras para o local de filmagens de “Rust”, proibido pelo protocolo de segurança. Após ter sido conhecido o veredito, a defesa ainda pediu um novo julgamento e a sua libertação.