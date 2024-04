Esta terça-feira olhamos para os tratamentos com bloqueadores de puberdade e também as operações cirúrgicas a que milhares de adolescentes e jovens têm vindo a ser submetidos para mudarem de sexo. Foi tema de discussão no Reino Unido na semana passada e o debate também já chegou aos Estados Unidos, onde houve uma decisão do Supremo Tribunal. Elaborado por uma antiga presidente do colégio de Pediatria do equivalente britânico da nossa Ordem dos Médicos, o relatório recomenda que não se devem dar drogas hormonais a jovens com menos de 18 anos. Num momento em que o debate sobre os direitos dos transgéneros se tornou particularmente tóxico, o relatório revelou também que muitos médicos atuaram por medo da reação dos lóbis e das redes sociais. São todos estes temas que queremos discutir no Contra-Corrente, até por existirem leis recentes em Portugal que continuam a suscitar polémica. Porque será que este relatório britânico é tão importante?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.