O filme “A sala de professores”, do realizador alemão Ilker Çatak, venceu, esta terça-feira, o LUX – Prémio Europeu do Público, atribuído pelo Parlamento Europeu e pela Academia de Cinema Europeu. O anúncio foi feito numa cerimónia no hemiciclo do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Este ano, eram ainda candidatos ao prémio os filmes “20.000 espécies de abelhas”, de Estíbaliz Urresola (Espanha), “Folhas Caídas”, de Aki Kaurismaki (Finlândia), “Sobre l’Adamant”, de Nicolas Philibert (França), e “A irmandade da sauna”, de Anna Hints (Estónia).

“A sala de professores”, já estreado nos cinemas portugueses, acompanha Carla Nowak, uma professora de Educação Física e Matemática que se confronta com o sistema escolar quando tem de investigar as suspeitas de que um dos seus alunos fez uma série de roubos na escola.

Premiado no festival de Berlim e nomeado para os Óscares, “A sala de professores” é protagonizado pela atriz Leonie Benesch.

Atribuído pela primeira vez em 2007, o LUX – Prémio Europeu do Público é uma iniciativa do Parlamento Europeu, à qual se juntou em 2020 a Academia de Cinema Europeu, e que tem como objetivo promover o debate sobre a integração europeia e facilitar a circulação de filmes europeus no espaço da União Europeia.

O vencedor é escolhido pela combinação das votações do público e dos eurodeputados, em iguais proporções. Em 2023, o prémio foi atribuído ao filme “Close”, do realizador belga Lukas Dhont.