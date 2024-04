Siga aqui o nosso liveblog sobre a Guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta terça-feira que a China pode acelerar a paz com a Rússia, desempenhando um “papel ativo” na conferência internacional sobre o fim do conflito prevista para decorrer na Suíça em junho.

“Estou convencido de que a primeira cimeira mundial de paz na Suíça pode abrir caminho para uma paz justa para a Ucrânia. O papel ativo da China pode certamente acelerar o nosso progresso neste caminho”, escreveu Zelensky na rede X, após o chanceler alemão, Olaf Scholz, se ter avistado com o Presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, e ter dado conta do apoio dos dois líderes à iniciativa a realizar-se em junho.

I had an important and productive call with @Bundeskanzler Olaf Scholz.

I am grateful to the Chancellor for the decision to deliver an additional Patriot air defense system to Ukraine, as well as air defense missiles for existing systems.

Thank you, Olaf, for your leadership.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2024