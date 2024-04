As autoridades indianas confirmaram nesta quinta-feira a libertação de uma tripulante indiana do navio MSC Aries, com pavilhão português e apreendido na semana passada pelo Irão no Estreito de Ormuz, que chegou agora ao território indiano.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano afirmou em comunicado, que a mulher, identificada como Ann Tessa Joseph, chegou ao aeroporto da cidade indiana de Cochin após “esforços concertados da missão indiana em Teerão e do Governo iraniano”.

“A missão indiana em Teerão continua envolvida no assunto e está em contacto com os outros 16 tripulantes indianos do navio”, disse a diplomacia indiana, acrescentando que todos “estão bem de saúde e em contacto com as suas famílias na Índia”.

As autoridades indianas informaram ainda que “também estão em contacto com o Irão para garantir o bem-estar do resto da tripulação do MSC Aries”, ao mesmo tempo que confirmaram uma conversa sobre este tema entre o ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Subrahmanyam Jaishankar e o seu homólogo iraniano, Hosein Amirabdolahian.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O comunicado foi divulgado um dia depois de a empresa que gere o navio ter indicado que os 25 membros da tripulação estão bem e adiantado que há negociações em curso com as autoridades iranianas para tentar conseguir a sua libertação.

O navio de bandeira portuguesa foi apreendido no sábado pela Guarda Revolucionária do Irão, que alegou estar ligado ao grupo Zodiac, propriedade do milionário israelita Eyal Ofer.

Portugal convocou na terça-feira o embaixador iraniano em Lisboa para protestar contra os recentes ataques contra Israel e exigir a “libertação imediata” do MSC Aries.