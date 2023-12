Será possível percorrer 30.000 km de pólo a pólo num carro eléctrico?

A Nissan, que deu uma mãozinha ao casal, garante que apesar de ter alterações ao nível das suspensões, pneus e equipamento de navegação por satélite mais eficiente, o Ariya utilizado na Pole to Pole Electric Vehicle Expedition continua a ser um veículo de série no que respeita aos dois motores (para usufruir de tracção 4×4), bateria (com uma capacidade de 91 kWh brutos e 87 úteis) e sistema de gestão, tendo o SUV de lidar com temperaturas entre 30ºC positivos e outros tantos negativos.

Mas como os postos de carga são raros junto aos pólos, para não dizer inexistentes, o Ariya reboca um aerogerador com pás desdobráveis para “atestar” de electrões. E se o vento faltar à chamada, o que nos pólos também é altamente improvável, os Ramsey contam com painéis fotovoltaicos para que o sol substitua o vento na geração de energia. Não deve ter sido um desafio isento de problemas, especialmente porque os carregamentos com os painéis e o aerogerador não serão tão rápidos quanto um posto de carga ligado à rede, de onde o Ariya pode retirar 130 kWh em corrente contínua ou 22 kWh em corrente alternada.