Queixas contra médicos aumentam quase 20%, mas condenações caem a pique (à boleia da lei da amnistia)

O número de queixas apresentadas contra médicos voltou a aumentar em 2023, confirmando a tendência de subida acentuada que já se tinha registado em 2022. No ano passado, foi recebido pelos Conselhos Disciplinares da Ordem dos Médicos um total de 2027 queixas, mais 17% que no ano anterior, segundo dados recolhidos pelo Observador junto daquele organismo. Em sentido contrário seguem as condenações: foram aplicadas 43 penas disciplinares (a larga maioria de expulsão) ao longo do ano passado, de acordo com a Ordem.

Os três conselhos disciplinares da Ordem dos Médicos (das secções do Sul, Centro e Norte) receberam 2027 queixas no ano passado, mais 17% que as 1672 recebidas em 2022 — um ano que também já tinha ficado marcado por um aumento significativo neste indicador, na ordem dos 25% em relação a 2021. Num espaço de apenas dois anos, as queixas passaram de 1320 para 2027, um crescimento galopante de mais de 53%.

Número de condenações caiu quase 70%. Lei da amnistia ‘derrubou’ sanções menos graves

Já o número de condenações evolui na direção contrária ao do número de queixas. Em 2023, a Ordem dos Médicos aplicou 43 sanções disciplinares — uma quebra significativa, de quase 70%, em relação a 2022.

Embora o Conselho Disciplinar da região sul da Ordem dos Médicos tenha sido, de longe, o que recebeu mais queixas, não foi o que aplicou mais condenações. Ficou-se pelas 16, contra as 18 determinadas pelo Conselho Disciplinar do Norte. Já no Centro foram condenados oito médicos ao longo do ano passado.

O número de sanções sofreu uma queda acentuada, de 67%, em relação a 2o22, quando tinham sido aplicadas 131 sanções. O número registado em 2023 é, aliás, anormalmente baixo. Em 2021, os conselhos disciplinares tinham castigado 121 clínicos; em 2020, foram aplicadas sanções a 106 médicos.

Ao Observador, fonte da Ordem dos Médicos explica a diminuição significativa da ação disciplinar com três fatores. O primeiro terá a ver com o facto de muitas das queixas recebidas não serem diretamente relacionadas com a prática médica ou não terem gravidade. Um outro fator, e o mais relevante, está relacionado com a lei da amnistia (elaborada a propósito da Jornada Mundial da Juventude) e que previa a amnistia de infrações disciplinares “que não constituam simultaneamente ilícitos penais”, ou seja, as menos graves.