A tecnológica portuguesa OutSystems vai reduzir o número de trabalhadores. “Anunciámos esta semana uma redução de 8% na nossa equipa global com o objetivo de tornar a organização mais ágil em escala”, diz o CEO Paulo Rosado numa declaração escrita enviada ao Observador. Até ao momento, a OutSystems não respondeu às questões sobre quantas pessoas são afetadas por esta redução e em que localizações.

O fundador da empresa refere que a decisão tem como objetivo “manter a posição de liderança” e que a empresa decidiu “mudar a forma” como trabalha, através de “uma estrutura hierárquica mais simples”. Na mesma declaração por email, o líder deste unicórnio português refere que a empresa quer “tirar partido da enorme oportunidade que é a inteligência artificial generativa associada ao low-code, e responder mais rapidamente a futuras transformações no mercado.”

No entanto, na rede social LinkedIn já há pelo menos um funcionário norte-americano que diz que foi afetado por esta redução. De acordo com o site, a empresa tem escritórios em vários pontos do globo: além de Portugal, está nos EUA, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Países Baixos, Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Índia, Austrália ou Japão. A companhia diz ter clientes em 79 países.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em agosto de 2023, quando foi incluída no ranking Cloud 100 da Forbes, o perfil da companhia indicava 1.875 funcionários. Tendo em conta esse número, o corte de 8% equivale a 150 pessoas.

A tecnologia low-code é uma das características de negócio da OutSystems, uma empresa criada em 2001. Através da plataforma da empresa, é possível ter um desenvolvimento mais rápido de aplicações e sites do que pela forma convencional, através de blocos de código que já estão feitos previamente.

A OutSystems chegou ao estatuto unicórnio, avaliada em mais de mil milhões de dólares, junho de 2018.