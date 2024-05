A Juventus empatou este domingo com a Salernitana (1-1), com o francês Adrien Rabiot a impedir a derrota caseira com o lanterna-vermelha, já no período de compensação da partida da 36.ª ronda da Liga italiana de futebol.

O defesa Niccolo Pierozzi adiantou os forasteiros, aos 27 minutos, e, apesar do domínio no encontro, a ‘vecchia signora’ só alcançou a igualdade aos 90+1, que somou o quinto empate consecutivo mas impediu o ‘escândalo’ em Turim.

A Juventus – que contou com o português Tiago Djaló no banco -, segue no quarto posto da Serie A, com 67 pontos, os mesmos que o Bolonha, que está em terceiro, enquanto a há muito despromovida Salernitana ocupa o 20.º e último lugar com apenas 16 pontos.

O Inter Milão já confirmou o seu 20.º título de campeão italiano, com 92 pontos, com o segundo lugar ocupado pelo AC Milan (74), de Rafael Leão.

Noutro jogo do dia, em Itália, a Lazio bateu o Empoli, por 2-0, com golos de Patric (45+3) e Vecino (89), e está na sétima posição com 59, enquanto o adversário é 17.º com 32 e ainda não garantiu a permanência na primeira divisão transalpina.

Por seu turno, o Génova (11.º com 46) bateu o Sassuolo (19.º e antepenúltimo com 29), por 2-1, enquanto o Verona (14.º com 34) perdeu em casa com o Torino (10.º com 50), pelo mesmo resultado.