Um cantor, um cardeal e o Presidente entram num estúdio de rádio e… vamos ver e ouvir o que acontece. Hoje, entre as 17h e as 18h, numa emissão em direto da Rádio Observador, Marcelo Rebelo de Sousa e o cardeal Américo Aguiar juntam-se nos nossos estúdios em Alvalade para duas participações especiais no programa em que João Gil vai apresentar o seu novo disco, intitulado “Só se salva o amor”.

A partir das 17h pode enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185 para serem transmitidas ao longo da emissão.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.

