O parlamento da Geórgia aprovou esta terça-feira um projeto de lei sobre “agentes estrangeiros”, apesar das grandes manifestações contra este diploma que, segundo os seus críticos, desvia este país do Cáucaso da Europa e aproxima-o de Moscovo.

Numa terceira e última votação, os deputados aprovaram a lei com 84 votos a favor e 30 contra, segundo a televisão pública do país, citada pelas agências internacionais.

A lei determina que organizações, meios de comunicação social e entidades similares que recebam pelo menos 20% de financiamento do estrangeiro se registem como “agentes de influência estrangeira”, como acontece na Rússia.

O Governo alega que esta medida pretende obrigar as organizações a serem “mais transparentes” em relação ao seu financiamento, mas, na Rússia, a lei é frequentemente usada para silenciar a imprensa hostil e os opositores do Presidente Vladimir Putin.

A lei tem sido alvo de protestos. No domingo, dezenas de milhares de pessoas mantiveram-se durante a noite no mesmo local para impedir a entrada dos deputados no parlamento, mas, assim que amanheceu, a polícia prendeu com violência vários dos manifestantes. Esta terça-feira, dentro do edifício que acolhe o georgiano, chegou a haver confrontos físicos. Fora, milhares de pessoas contestam a legislação.

georgia parliament defies massive protests and approves russian style foreign agent law meanwhile, outside:pic.twitter.com/LGUeCTaPEp — ian bremmer (@ianbremmer) May 14, 2024

O primeiro-ministro georgiano, Irakli Kobakhidzé, afirmou na segunda-feira que o parlamento ia esta terça-feiar adotar a lei, “de acordo com a vontade da maioria da população”, para proteger os “interesses nacionais” deste país do Cáucaso.

O chefe do Governo disse ainda que a aprovação desta lei abrirá a porta a outros textos sobre “imigração descontrolada” ou sobre direitos das pessoas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero), num país que continua a ser conservador.

A medida legislativa foi alvo, desde início de abril, de grandes manifestações da oposição, algumas das quais foram reprimidas e, cerca de um milhar de pessoas passaram a noite de segunda-feira para hoje à porta do parlamento georgiano.

Desde dezembro passado, a Geórgia tem estatuto de candidato à União Europeia (UE), na sequência daquilo que a Comissão Europeia classificou como um “impressionante empenho” dos georgianos na integração europeia

No entanto, nos últimos dias, 12 ministros dos Negócios Estrangeiros da UE enviaram uma carta ao chefe da diplomacia do bloco europeu, Josep Borrell, e ao comissário para o Alargamento, Olivér Várhelyi, criticando a intenção de Tbilissi de aprovar a lei dos “agentes estrangeiros”.

“O Governo da Geórgia — para nosso profundo pesar — parece estar no caminho de comprometer a oportunidade de avançar na integração europeia e euro-atlântica do país”, dizia a missiva, datada de 10 de maio e citada pela rede pan-europeia de media Euractiv.