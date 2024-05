João Dias, presidente da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), admite contestar por via judicial a sua demissão. Margarida Balseiro Lopes, ministra da Juventude e da Modernização, exonerou nesta terça-feira o conselho diretivo da AMA.

Em declarações ao jornal ECO, o ex-administrador da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) confirma a demissão na terça-feira ao final do dia com efeitos a partir desta quarta-feira e diz-se “surpreendido com o comportamento da ministra”, tendo em conta que “o conselho diretivo da AMA só teve duas reuniões com a ministra de cinco minutos cada”.

O dirigente revela nessas reuniões a ministra fez um “grande pedido de informação” que diz ter sido entregue como solicitado. João Dias afirma que, desde aí, não houve mais qualquer contacto com a tutela.

Esta terça-feira, às 19h, numa reunião na Presidência do Conselho de Ministros que “também só demorou cinco minutos”, a ministra “anunciou a exoneração do conselho diretivo da AMA“.

João Dias acusa a ministra de uma “visão pouco rigorosa da informação”, de “nunca ter colocado dúvidas ou pedido explicações à AMA” e de nunca dar “oportunidade do contraditório”. O dirigente pondera agora “tomar todas as medidas necessárias para defender” a sua honra e bom nome “enquanto gestor público, inclusivamente recorrendo à via judicial”.

O executivo de Luís Montenegro acusa a direção de uma “danosa gestão de recursos humanos que originou a saída de quase 80 trabalhadores da AMA, alguns em posições de chefia com impacto direto na organização” e “falta de articulação com a tutela para intervenções de natureza pública e representação institucional”.

Outro dos principais argumentos para a exoneração reside no “incumprimento de 70% das metas e marcos intermédios previstos no PRR para 2023”.

João Dias chegou à liderança da AMA em janeiro de 2023, por concurso público, tendo sido anteriormente administrador da AICEP. Será então exonerado, dando lugar a Sofia Mota, diretora do TicAPP – Centro de Competências Digitais da Administração Pública é a escolha da ministra para nova diretora da AMA.