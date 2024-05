Milhares de trabalhadores da função pública concentraram-se esta sexta-feira, em frente ao Ministério das Finanças, em Lisboa, reivindicando a valorização laboral, com críticas ao Governo pela ausência de respostas.

A manifestação começou pelas 14h20, na Praça da Figueira, com algumas centenas de trabalhadores.

O protesto, convocado pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, que seguiu em direção ao Ministério das Finanças, junto ao Terreiro do Paço, foi “engordando”, juntando depois milhares de trabalhadores, munidos com bandeiras e tambores.

Pelo caminho gritavam-se frases de luta como “Contenção salarial só interessa ao capital” e “Sem carreiras atrativas nem cá ficam as formigas”. A par da manifestação, decorre esta sexta-feira uma greve entre as 07h00 e as 24h00, que abrange a administração central.

A Frente Comum reivindica um aumento intercalar para todos os trabalhadores, a subida do salário mínimo para os 1.000 ainda no corrente ano, a valorização das carreiras, o reforço dos serviços públicos, bem como o início da negociação das medidas que integram a proposta reivindicativa comum, que foi também subscrita pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.