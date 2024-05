Foi uma morte “inexplicável”, como reconhece a polícia britânica. O antigo fuzileiro naval britânico, Matthew Trickett, foi encontrado morto no domingo num parque na cidade inglesa de Maidenhead. O antigo membro da marinha estava acusado de espiar ativistas de Hong Kong, alegadamente trabalhando para a China.

Segundo uma nota divulgada esta terça-feira pela polícia do Vale do Tamisa, foi aberta uma investigação para apurar os contornos da morte de Matthew Trickett, de 37 anos, que trabalhava para o Ministério da Administração Interna, nomeadamente na área das migrações.

Na passada segunda-feira, Matthew Trickett foi presente a juiz, juntamente com outros homens acusados de espiar para a China: Chi Leung Wai e Chung Biu Yuen. Os três, como explica o Telegraph, estavam acusados de vigiar ativistas de Hong Kong que defendem os movimentos pró-democracia naquela região.

Por sua vez, a embaixada chinesa em Londres condenou as “acusações injustificadas contra Hong Kong”.

Matthew Trickett estava em termo de identidade e residência. Tinha ainda de respeitar um recolher obrigatório, não podendo sair de casa entre as 22h00 e as 5h00, nem sair do país.