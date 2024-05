A primeira sondagem da Universidade Católica para as Eleições Europeias para a RTP, Antena 1 e Público coloca Aliança Democrática (AD) e PS separados apenas por 1%, com a coligação entre PSD, CDS e PPM. A AD recolhe 31% das intenções de votos e os socialistas 30%. As duas forças podem eleger, cada uma, entre entre seis a oito eurodeputados.

O Chega é o terceiro partido com mais intenções de voto — 11% — que se traduzem na possível eleição de três a quatro eurodeputados. Seguem-se a Iniciativa Liberal (6%), Bloco de Esquerda, Livre e CDU (os três últimos com 5%). Ou seja, é provável que os liberais garantam dois deputados e que os três partidos de esquerda elejam um eurodeputado cada um. Neste caso, Catarina Martins, Francisco Paupério e João Oliveira ocupariam, a título de eurodeputados únicos, um lugar em Bruxelas.

Por outro lado, de acordo com a sondagem, o PAN não conseguiria eleger deputados. Em 2019, o partido liderado por Inês Sousa Real elegeu Francisco Guerreiro, que entretanto se desfiliou do PAN e passou a integrar o partido pró-europeísta Volt.

Mais de metade dos portugueses consideram que Costa tem condições de rumar a Bruxelas

O mesmo estudo de opinião questiona os inquiridos sobre o recente caso de investigação judicial que envolve António Costa e que levou mesmo à demissão do ex-primeiro-ministro. Mais de metade dos participantes entendem que o socialista tem condições para assumir a presidência do Conselho Europeu, mesmo que o processo Influencer não esteja clarificado.

O socialista é indicado ao cargo europeu desde que deixou o Governo e, até ao momento, não se registaram desenvolvimentos no processo, com Costa a não ser chamado para ser ouvido. Só 45% dos portugueses questionados entendem que o antigo governante não tem condições para rumar a Bruxelas.

Entre os eleitores do PS, questionados na sondagem, esta convicção acentua-se: 82% entendem que Costa deve presidir ao Conselho Europeu. Entre eleitores da AD, a tendência inverte-se, 42% dos inquiridos votariam “não” ao socialista em Bruxelas e 53% “não”. Entre os eleitores do Chega, apenas 21% dizem que sim, que António Costa tem condições para ser presidente do Conselho Europeu.

Numa segunda pergunta, partindo do pressuposto que a clarificação sobre o caso Influencer é fornecida, 96% dos eleitores portugueses consideram que António Costa reúne condições para aquele cargo. Sendo 99% de eleitores PS e 97% de eleitores AD a dizer que sim. Até mesmo 84% de eleitores do Chega concordam com o apoio à candidatura do ex-primeiro-ministro.