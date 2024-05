Com documentário ou sem ele, os Beach Boys vão continuar a ser um mistério

Wilson não queria apenas harmonias bonitas – ele queria atingir a mais pura beleza e a sua obsessão com colocação de voz, com as notas perfeitas, com o som perfeito não pode deixar de ser vista como uma forma de compensar toda a dor que deve ter carregado desde cedo, à conta do abuso físico e verbal que sofreu às mãos do pai (que, como o documentário demonstra, se manteve por perto dos filhos enquanto agente deles, isto antes de eles o despedirem e de, mais tarde, vender os direitos das canções, dando cabo do pé de meia que os filhos poderiam fazer no futuro, no que foi um ato de uma crueldade indescritível e que diz bem do pesadelo que os manos Wilson passaram).

Não é fácil computar o exato grau de neurose aqui implicado. No seu mais pacato, a demanda de beleza criou uma banda eficaz, com bons singles (mas inofensivos), de imagem bem comportada, apesar de um ou outro levarem uma vida mais rock’n’roll (Brian drogava-se muito, Dennis chegou a ser próximo de Charles Manson). No seu extremo, essa mesma demanda levou à criação de Pet Sounds, que soa cada vez mais, à medida que os anos passam, como uma obra impossível, uma demanda alucinada por amor e piedade elevada à categoria de obra-prima pelo esforço demoníaco de Brian Wilson em estúdio.

Convém também não desmerecer Smiley Smile, o disco que os Beach Boys criaram quando Brian se sentiu incapaz de terminar Smile (que devia seguir-se a Pet Sounds), porque, não sendo uma obra da dimensão do disco anterior, ainda tem mesmo muita coisa boa; na realidade, todos os discos dos Beach Boys que se seguiram foram bons discos, incluindo Smiley Smile (1967), Wild Honey (1967), Friends (1968), 20/20 (1969), Sunflower (1970) e, em particular, Surf’s Up (1971), que não tem nada de surf e é tudo menos up. Essa sequência de discos é, na minha modesta opinião, suficiente para pôr os Beach Boys a sacar aos Beatles o título de maior banda dos anos 60.