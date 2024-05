O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprovou esta sexta-feira uma resolução que condena os ataques a trabalhadores humanitários e ao pessoal da ONU, exigindo a sua proteção e uma maior responsabilização pelas agressões.

O texto, apresentado pela Suíça e copatrocinado por dezenas de países, incluindo Portugal, recebeu 14 votos a favor e uma abstenção da Rússia.

A resolução, que se baseou num texto projetado pelo Brasil, expressa grande preocupação com o número crescente de ataques e ameaças contra o pessoal humanitário e da ONU, juntamente com o contínuo desrespeito e violações do direito humanitário internacional por parte de combatentes.